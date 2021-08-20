РИАМО - 20 авг. В преддверии Дня Государственного флага РФ в парке «Патриот» состоялась торжественная церемония приведения к присяге сотрудников ГУ Федеральной службы судебных приставов по Подмосковью, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

120 впервые поступивших на службу в органы принудительного исполнения сотрудников присягнули на верность народу России и законам РФ. В торжественном мероприятии приняли участие приглашенные руководители смежных ведомств, ветераны ФССП, действующие сотрудники и работники ГУ ФССП России по Московской области.

Главный судебный пристав региона Николай Коновалов напомнил сотрудникам об ответственности за выполнение требований присяги. Он подчеркнул, что при несении службы нужно оставаться людьми высокого достоинства и воспитания, быть сильными духом и с гордостью служить Родине.

Председатель Регионального отделения Ассоциации ветеранов службы судебных приставов Александр Долина с напутственными словами обратился ко всем молодым сотрудникам, пожелав присягнувшим стойкости при исполнении служебных обязанностей и усердия в работе.

Перед государственным флагом РФ впервые поступившие на службу сотрудники поклялись настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

Молодых судебных приставов с одним из самых запоминающихся событий в жизни поздравил начальник управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Артем Черепякин. Он пожелал честно и добросовестно служить закону и с достоинством носить звание сотрудника органов принудительного исполнения.

Завершилась церемония возложением цветов к скульптурной композиции «Матерям победителей».