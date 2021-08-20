РИАМО - 20 авг. 4-5 сентября в Коломне состоится яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В этом году фестиваль приурочен к двум датам: 200-летию со дня рождения Достоевского и 10-летию музея-резиденции «Арткоммуналка».

На фестивале выступят топовые спикеры, артисты, будут представлены ведущие издательства страны.

Фестиваль «Антоновские яблоки» проходит в Коломне с 2011 года. В прошлом году участникам ярмарки, которая проходила в рамках фестиваля, представили книги 40 издательств. Темой фестиваля 2020 года стала «Ткань неспешной жизни».