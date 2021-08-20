РИАМО - 20 авг. Узнать свой риск развития рака гортани можно, пройдя онлайн-тест и ответив на 12 вопросов, сообщается на официальном портале Минздрава Московской области об онкологической помощи.

Если после прохождения теста риск окажется высоким, то нужно обратиться к врачу по месту жительства.

Рак гортани встречается довольно часто. Как правило, таким недугом чаще страдают мужчины в возрасте 40-60 лет. Болезнь реже встречается у женщин.

Опухоль может выглядеть как нарост, постепенно перекрывающий просвет гортанной трубки, или распространяться внутри стенки горла.

Со временем опухоль способна прорасти в соседние ткани и органы, где может дать многочисленные метастазы в отдаленные органы и лимфоузлы.