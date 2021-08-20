РИАМО - 20 авг. В пятницу советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Афанасьев празднует 72-й день рождения. В честь этого он рассказал, что в дальнейшем планирует уделять большое внимание театру, сообщает Nation News.

Свой праздник он собирается отметить с семьей, где будут дети и внуки.

«Вечером будем праздновать. Что касается друзей, то все актеры сейчас в отпуске. Однако уже с самого утра поздравляют все, кто меня знает: театральные актеры и киношные, а также институт, в котором я преподаю, — все педагоги поздравляют. Очень приятно, аж с восьми утра», — сказал Афанасьев.

Дальше в своей жизни он планирует продолжить заниматься театром, в частности, большое внимание уделит театру.

«26 августа у нас сбор труппы, и мы начинаем работать», — добавил он.

В 1970 году актер окончил актерский факультет Высшего театрального училища им. Б.В. Щукина (курс М.Р. Тер-Захаровой), служил в Московском драматическом театре им. Н.В. Гоголя. Сейчас Афанасьев играет в Театре на Юго-Западе.