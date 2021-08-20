РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 авг. В городском округе Мытищи на Метровагонмаш (МВМ, входит в состав ТМХ) состоялась торжественная церемония отправки 20 современных российских вагонов метро в Узбекистан, сообщает управление по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Метровагонмаш».

Поставки поездов метро финансирует ВЭБ.РФ – государственная корпорация, предоставляющая ресурсы для реализации проектов, способствующих экономическому развитию, а также входящее в ее группу АО «РОСЭКСИМБАНК». Подвижной состав будет эксплуатироваться в Ташкентском метрополитене. Из новых вагонов сформируют 5 поездов. До конца года в Ташкент будет поставлено еще 20 вагонов метро.

«Проекты по экспорту продукции машиностроения исключительно важны для развития всего несырьевого неэнергетического экспорта и экономики в целом, так как машиностроение – это ключевой интегратор промышленности, создающий мультипликативный эффект для всех отраслей по цепочке производственного цикла от проектирования и инжиниринга, от сырья и транспортной системы до продажи готового продукта и его последующей эксплуатации, сервисного обслуживания. Данный конкретный проект – хороший пример, как несколько институтов развития совместно, дополняя и усиливая возможности друг друга позволяют реализовать комплексные проекты и успешно продвигать российские продукты на иностранные рынки», - сказала генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Поезда метро серии 81-765/766/767 выпускаются в различных модификациях с 2016 года и эксплуатируются в Московском, Казанском, Бакинском и Ташкентском метрополитенах. Вагоны метро оборудованы межвагонными переходами, обеспечивающими сквозной проход по составу, двухстворчатыми прислонно-сдвижными дверьми шириной 1,4 метра с наружной световой сигнализацией открытого и закрытого состояния.

В головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок. Каждый пассажирский салон оснащен сенсорными информационными мониторами с интерактивными возможностями поиска станции назначения, прокладки маршрута, расчета времени поездки. Пассажирские салоны и кабина машиниста оборудованы системами видеонаблюдения, кондиционирования и обеззараживания воздуха. Лобовое стекло кабины машиниста оборудовано регулируемым ручным солнцезащитным экраном с учетом особенностей надземного эстакадного Ташкентского метрополитена. Срок службы вагонов метро составляет 30 лет.