РИАМО - 20 авг. В пятницу 20 молодым учителям Подмосковья вручили свидетельства о праве на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.

Церемония вручения сертификатов прошла в доме правительства Московской области.

«Мы единственный регион в стране, у которого есть такая программа. Это была идея Андрея Юрьевича (Воробьева, губернатора Московской области - ред.) - поддержать педагогов. Потому что вы знаете, что приоритетом для правительства всегда являются образование и система здравоохранения», - сказала зампред правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что педагогам остается выплачивать только проценты по ипотеке, а остальные расходы оплачивает регион. Правительство Подмосковья идет на такой шаг, чтобы поддержать молодых специалистов.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Суть программы состоит в том, что правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту.