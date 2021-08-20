РИАМО - 20 авг. В Подмосковье новые музыкальные инструменты получили 68 детских музыкальных школ, это более половины от запланированного количества, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«До конца года мы завершим эту работу и оснастим инструментами 101 музыкальную школу», — сказала зампред правительства Подмосковья – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что инструментально-техническую базу детских школ искусств обновляют в рамках нацпроекта «Культура».

Каклюгина также добавила, что благодаря федеральной и региональной программам в музыкальные школы поставляют новые струнные, ударные, клавишные, духовые и другие инструменты. Это позволяет открыть новые возможности для развития творческих способностей.