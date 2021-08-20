РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. К новому учебному году школьникам и студентам городского округа Люберцы необходимо подтвердить право пользования льготной картой «Стрелка» во избежание блокировки карты, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Василий Езерский.

«Блокировка карт с неподтвержденным правом использования начнется с 25 августа 2021 года. Право пользования картой «Стрелка» льготной тарификации можно подтвердить, имея подтвержденную учетную запись на gosuslugi.ru, на региональном портале государственных и муниципальных услуг по ссылке», - отметил Езерский.

Он добавил, что в случае, если потребуется предоставить документы, подтверждающие право на льготу, заявителю необходимо будет обратиться в МФЦ.

«Рассмотрение заявления и подтверждение права на льготу происходит в срок до 4-х рабочих дней. При этом школьникам городского округа для подтверждения права на льготный тариф обращаться в МФЦ не придется, достаточно подтвердить право пользования картой «Стрелка» льготной тарификации на портале», - подчеркнул Езерский.