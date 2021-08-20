РИАМО - 20 авг. Аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин рассказал, что ухаживать за машиной нужно на постоянной основе. Однако следует помнить, что контактная мойка может привести к повреждению краски.

Пилипишин напомнил, что если машину не мыть зимой, то на кузове образуется «компресс» из солей и химикатов.

«Его все же лучше время от времени смывать. Кроме того, если после мойки на кузов наносится защитный состав, это слегка помогает. Так что если бы у меня было время, я бы мыл машину, например, раз в две–три недели», — отметил аналитик.

Также эксперт привел случай из жизни. Одно время он работал в компании, в которой сотрудники обязаны были мыть рабочие машины ежедневно. Но сам эксперт эти правила игнорировал и мыл авто, когда было время, сообщает «Вечерняя Москва».

«И через четыре года не было заметно какой-либо разницы между моим автомобилем и служебными. Я до сих пор мою машину, когда мне удобнее, и незаморачиваюсь на этот счет», — подытожил Пилипишин.