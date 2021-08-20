РИАМО - 20 авг. В пятницу открылся последний участок дороги Каширское шоссе - Киселиха, который также разгрузит Каширку, трассу М-4 «Дон» и ж/д Павелецкого направления. Объект построен по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Это участок дороги протяженностью около 1 км. Он включает путепровод через М-4 «Дон» длиной около 109 м и мост через р. Городнянку длиной порядка 77 м. Открытие участка позволит улучшить транспортную ситуацию в северной части Домодедова, в частности, транспортную доступность промышленных предприятий. Теперь жители смогут попасть из дома на работу и обратно, не выезжая на М-4. Время проезда по новой автодороге составит не более 15 минут. Ожидается, что пользоваться автодорогой смогут порядка 140 тыс. жителей», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

В июле 2018 г. было завершено строительство первых двух этапов дороги: построили путепровод через ж/д от ул. Краснодарской до ул. Промышленной с выездом на трассу М-4 «Дон» и автодорогу до д. Киселиха. Это улучшило транспортную доступность мкр Авиационный и деревни.

Кроме того, был ликвидирован одноуровневый переезд, который закрывался до 4 часов в сутки. Жителям близлежащих деревень, чтобы выехать на Каширское шоссе, приходилось делать перепробег в 9 км. Сейчас водители будут экономить в пути более 30 минут. Ликвидация переезда позволила также сократить интервалы движения аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово.

«Один из часто обсуждаемых вопросов на встречах с жителями г.о. Домодедово – интенсивность движения. Дорога очень удобна не только для тех, кто работает в аэропорту. Это большая радость для всех. Такие перемены жителям необходимы, люди понимают, что их слышат», – отметил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Перспективная пропускная способность автодороги Каширское шоссе – Киселиха – порядка 20 тыс. автомобилей в сутки. Разрешенная скорость - 80 км/ч. Для безопасности и комфорта жителей вдоль дороги установлены шумозащитные экраны.