РИАМО - 20 авг. Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов предложил обсудить в столичном парламенте действующее законодательство по жестокому обращению с животными и при необходимости внести правки в городские законы.

Так, юрист, разработчик проектов законов в сфере ответственного обращения с животными Мария Шабалина рассказала, что по статье Уголовного кодекса №245 крайне тяжело привлечь к ответственности за жестокое обращение с животными.

«Я склонна согласиться, что это «мертвая» статья, по ней очень мало практики. Для применения этой статьи нужно доказать прямой злой умысел. Из-за этого случаи, когда хозяин забыл покормить своего питомца, недоглядел за ним или просто вел себя безответственно, выпадают», — сказала Шабалина.

В пример она приводит случай, произошедший в аэропорту Шереметьево. Там переноска с котами упала с багажной ленты. Тогда уголовное дело не возбудили, сославшись на отсутствие злого умысла.

«То, как сейчас закреплена 245 статья, позволяет возбудить уголовное дело, только если лицо хотело и желало, и прямо предпринимало усилия, чтобы нанести вред животному. Случаи, когда человек вел себя безалаберно, забыл покормить животное, оставил надолго без присмотра, и его (животное – ред.) сбила машина — во всех этих случаях статья не работает», — уточнила Шабалина.

Александр Козлов добавил, что уголовные дела возбуждаются только тогда, когда есть фото или видео доказательства, которые публикуются в социальных сетях и массово предаются огласке.

«Хорошо, что хоть эти дела доводятся до суда и потом мы узнаем, к какой ответственности привлекли человека, который живодерским способом причинял страдания или умерщвлял животных», - отметил Козлов.

Он предложил в рамках заседания Московской городской думы обсудить действующее законодательство и необходимые правки в городской КоАП. ​