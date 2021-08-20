РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. В городском округе Люберцы 22 августа проведут порядка 30 праздничных мероприятий, посвященных Дню флага России, сообщили в комитете по культуре администрации муниципалитета.

Центральной площадкой празднования станет парк «Наташинские пруды». В 11:30 от памятника Митрофанову стартует велопробег. В 12:00 на главной сцене начнется праздничный концерт «Гордо реет флаг российский».

В этот день концертные, развлекательные и игровые программы, мастер-классы и выставки пройдут во всех парках городского округа, а также на площадках у культурно-досуговых центров в поселках Малаховка, Красково, Октябрьский.

С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.

Все мероприятия пройдут с соблюдением обязательных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.