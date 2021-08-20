РИАМО - 20 авг. СК РФ ходатайствует перед судом о заключении под стражу Татьяны и Александра Перевозчиковых–Хмурых, обвиняемых в причастности к ритуальному убийству, совершенному парой из Балашихи, сообщается на сайте ведомства.

Следствие вышло на них, расследуя дело о ритуальном убийстве, фигурантами которого являются Ольга Большакова и Андрей Трегубенко, проживающие в Подмосковье. Они познакомились на фоне общих интересов к религиозно-мистическому движению поклоняющихся сатане. Оно предполагало проведение ритуалов с приношением в жертву людей.

По информации следствия, в 2016 году Трегубенко в лесном массиве в Республике Карелия решил принести в жертву свою знакомую. Он ударил потерпевшую ножом, от полученных ранений та умерла на месте.

В жилище Трегубенко и Большаковой в Балашихе нашли наркотические средства, их изъяли. Соучастники расфасовывали их по пакетам и сверткам, планируя сбыть.

По данным фактам было возбуждено дело об убийстве и покушении на сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

В ходе расследования убийства в Карелии следователи установили причастность Трегубенко и Большаковой к совершению еще одного ритуального убийства, уже в Ленинградской области. Было возбуждено дело об убийстве группой лиц по предварительному сговору. Дела объединили в одно производство.

Указанные лица, по данным следствия, вступили в сговор с Александром Перевозчиковым-Хмурым и Татьяной Перевозчиковой–Хмурой и нашли жертву. Возле станции Приозерск Ленинградской области соучастники избили мужчину, а затем убили его ножом. На месте были найдены останки погибшего и предметы его одежды.

Большакову и Трегубенко заключили под стражу ранее, теперь следствие просит об избрании той же меры пресечения для Татьяны и Александра Перевозчиковых-Хмурых.