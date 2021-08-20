РИАМО - 20 авг. Секретарь подмосковных единороссов Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Московской области за участие в сборе предложений в программу «Единой России».

Сбор наказов в региональную программу партии «Подмосковье — территория перемен» стартовал 12 июля. Спустя почти полтора месяца, 20 августа, прием предложений завершился. Региональное отделение подводит итоги по собранным инициативам: их поступило свыше 600 тысяч.

«Это показатель доверия людей, что их голос будет услышан, а каждое из предложений проработано и включено в перспективный план развития нашего родного Подмосковья», – заявил Игорь Брынцалов.

Он отметил, что задача партии – понять, каких перемен жители Московской области ждут больше всего.

«Мы видим, что уже тема экологии, так актуальная еще 2-3 года назад, ушла из топ-5 и заняла предпоследнее место. На первом же месте чувствительная тема – это сфера ЖКХ. Это неудивительно, людей волнует то, что окружает их ежедневно: дом, подъезд, двор. Они должны быть чистыми и благоустроенными», – прокомментировал Брынцалов.

Он пояснил, что основными приоритетами программы станут реальные потребности и запросы людей, те обращения, которые поступили в центр, которые обсуждали люди на встречах с кандидатами.

«Программа формируется исходя из того, что сегодня необходимо каждому – качественная медицина, современное образование, доступный транспорт, социальная защита, современное жилье, безопасный город, комфортные улицы, парки и скверы. Благодарю экспертов, общественников, волонтеров, активистов, представителей профильных НКО за помощь в обсуждении злободневных вопросов», – сказал Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что партийцы провели в Подмосковье ряд стратегических сессий. Встречи были посвящены поддержке людей с инвалидностью и их семей, социальной политике, развитию спорта в регионе, также участники обсуждали наказы жителей в сфере экологии, ЖКХ и другие темы.

«Все поступившие инициативы лягут в основу региональной программы партии «Подмосковье — территория перемен», которая будет утверждена на региональной конференции «Единой России», – заключил Игорь Брынцалов.

Сбор наказов в региональную программу партии «Подмосковье — территория перемен» стартовал 12 июля. Жители региона вносили свои предложения по расширению мер поддержки семей, улучшения системы здравоохранения, образования, сфер ЖКХ, экологии, экономики, сельхозпроизводства, преобразованию городской и общественной сред.