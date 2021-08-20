РИАМО - 20 авг. Роспотребнадзор временно запретил купание в озере Белое на востоке Москвы. Качество воды в зоне отдыха не отвечает требованиям по микробиологическим показателям, сообщается на сайте ведомства.

Запрет вступил в силу с 17 августа. До получения удовлетворительных результатов купаться в озере нельзя. Возле водоема разместили соответствующие знаки.

В настоящее время для купания в столице доступны 8 зон отдыха: озеро Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), Путяевский пруд (ВАО), Большой Садовый пруд (САО), а также «Серебряный Бор-2» и «Серебряный Бор-3».

Кроме того, в начале сезона были приняты в эксплуатацию 43 московские зоны отдыха без купания.