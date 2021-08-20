РИАМО - 20 авг. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе своего рабочего визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровскому саду Москвы, сообщает Nation News.

В пятницу Меркель прибыла в российскую столицу, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Появились кадры, где канцлер Германии кладет цветы к Могиле у стен Кремля.

Это последнее посещение Меркель России в качестве канцлера Германии. В сентябре в стране пройдут выборы, в которых она решила не участвовать.