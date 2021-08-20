РИАМО - 20 авг. Проходку тоннелей Большой кольцевой линии метро планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте последней щитовой проходки тоннеля на Большой кольцевой линии. Это 70-й по счету тоннель на БКЛ – его построит шестиметровый тоннелепроходческий комплекс «Елена» на восточном участке. Также в настоящее время ведется проходка еще нескольких участков нового метрокольца. До конца этого года все тоннели на БКЛ будут пройдены», – рассказал Андрей Бочкарев.

Глава Строительного комплекса уточнил, что строительство последнего тоннеля БКЛ на участке между станциями «Кленовый бульвар» и «Каширская» будет вестись на глубине от восьми до 25 метров.

«Тоннелепроходческому комплексу предстоит работа в условиях плотной городской застройки, в том числе в технической зоне действующих тоннелей Замоскворецкой линии метро. Работы будут вестись с соблюдением необходимых мер безопасности», – подчеркнул Бочкарев.

Заммэра добавил, что соседний, правый перегонный тоннель на этом участке уже пройден на 70%.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в настоящее время на восточном участке БКЛ тоннелепроходческий комплекс «Лилия» ведет строительство двухпутного перегона между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» – пройдено более 70% тоннеля.

«Еще один десятиметровый щит «Виктория» на текущий момент проложил более 50% двухпутного тоннеля от «Печатников» в сторону «Нагатинского Затона». Тоннелепроходка от станции «Кленовый бульвар» до площадки №2 завершилась месяц назад при помощи щита-гиганта «Победа», – рассказал Юрий Кравцов.

По его словам, еще один ТПМК по имени «Эсмина» на юго-западе Большого кольца ведет проходку соединительной ветки в депо «Аминьевское».

«Всего на Большой кольцевой линии метро с начала реализации мегапроекта – в 2012 году – щиты стартовали 70 и финишировали 65 раз. Щитовая проходка всех тоннелей на всем протяжении Большой кольцевой линии метро завершится до конца текущего года», – заключил Юрий Кравцов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте проходки последнего тоннеля на Большой кольцевой линии метро.

«Сегодня начали строить последний, 70-й тоннель на Большой кольцевой. Он пройдет между «Кленовым бульваром» и «Каширской», – написал Сергей Собянин в своем аккаунте в социальной сети.

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