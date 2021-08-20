РИАМО - 20 авг. В международном медицинском кластере «Сколково» в конце 2023 года начнет функционировать уникальный центр ядерной медицины, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В Международном медицинском кластере появится центр ядерной медицины площадью около 20 тыс. кв. м. Он станет первым в мире центром, в котором компактно разместятся все основные технологии ядерной медицины», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В этом центре планируют запустить производство радиофармпрепаратов для диагностики и лекарственных препаратов для радионуклидной терапии, а еще там будут вести научно-исследовательскую деятельность.

«Уникальное оборудование, которое будет там установлено, в том числе ускоритель для протонно-лучевой терапии и циклотрон, позволят центру стать площадкой для оказания высокотехнологичной онкологической помощи», - рассказал генеральный директор фонда международного медицинского кластера «Сколково» Ильдар Хайруллин.

В Москве строится международный медицинский кластер (ММК) в «Сколкове». Там заработает свыше 10 клиник из стран с высоким уровнем оказания медицинской помощи, международный медицинский университет, R&D лаборатория и биомедицинский технопарк.