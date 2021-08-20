РИАМО - 20 авг. Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов предложил включать в трудовой стаж волонтерскую деятельность, сообщает пресс-служба партии.

Такое предложение он озвучил во время конференции с участниками проекта «Доброволец ЧС» Союза добровольцев в России.

«Мы считаем, что можно было бы засчитывать волонтерскую работу в трудовой стаж. Во многих странах, например, в Германии это делается. Также можно было бы давать волонтерам льготы при поступлении в вузы, тем более большинство добровольцев очень молодые люди, многие начинают волонтерскую деятельность со школьной скамьи», - сказал Миронов.

Также он напомнил роль волонтеров в тушении лесных пожаров. По его словам, многие из них стояли на передовой в борьбе с этим ЧС.

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