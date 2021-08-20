РИАМО - 20 авг. В министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области подано порядка 70 заявлений на получение гранта «Агростартап». Об этом сообщил глава ведомства Сергей Воскресенский.

«Завершился прием документов для участия в конкурсе по отбору проектов на получение гранта «Агростартап». Заявки подали 68 человек», - сказал Сергей Воскресенский.

Прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов «Агростартап» начался в Подмосковье 19 июля и проходил месяц.

«Среди подавших документы больше всего заявителей планируют реализацию проектов по разведению молочного крупного рогатого скота, производству сырого молока. Также много заявок по выращиванию плодовых и ягодных культур, разведению, содержанию пчел, производству меда и других продуктов пчеловодства. Интересом у заявителей пользуются и проекты, направленные на разведение мелкого рогатого скота - овец, коз, и выращивание аквакультуры», - отметил Воскресенский.



Проведение конкурса запланировано на сентябрь 2021 года.

Воскресенский напомнил, что в этом году максимальный размер гранта «Агростартап» составляет 6 млн рублей. Объем средств, предусмотренный на данный вид гранта в этом году, составляет 42 млн рублей.

Средства гранта предоставляются на приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, разработку проектной документации, строительство или ремонт и переустройство помещений для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, также на приобретение оборудования для производственных объектов и сельскохозяйственных животных, птицы, рыбопосадочного материала.

Деньги выделяются и на приобретение сельскохозяйственной техники и специализированного транспорта, посадочного материала для закладки многолетних насаждений и другое.