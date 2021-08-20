РИАМО - 20 авг. Аэромобильную группировку ГУ МЧС РФ по Подмосковью в количестве свыше 50 человек направили в город Саров Нижегородской области для тушения крупных лесных пожаров, которые перекинулись с территории Мордовии, сообщает ТАСС.

По данным источника, группировка спасателей вылетела утром в пятницу.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии начался 3 августа и быстро распространился из-за жары. Общая площадь, пройденная пожаром, достигла почти 6 тыс. га.

Огонь в некоторые дни охватил до 90 га, к началу текущей недели площадь активного горения снизилась до 2 га, но накануне выросла до 50 га.

В настоящий момент вблизи Сарова зафиксированы два очага возгорания: первый площадью 50 га юго-западнее города, второй – около 600 га западнее поселка Первомайск.