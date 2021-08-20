РИАМО - 20 авг. Свыше 13,5 тыс. подростков в этом году устроились на общественные и временные работы в период летних каникул, сообщила заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

«В топ профессий вошли не только рабочие специальности, но и такие как делопроизводитель, помощник воспитателя и флорист», – рассказала Ирина Каклюгина.

Она добавила, что помимо заработной платы, подросток получает дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения.

«Временная работа среди молодежи - это отличная возможность получить профессиональные навыки и первый трудовой опыт, а также обрести новые и полезные знакомства», – пояснила Каклюгина.