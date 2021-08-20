РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 авг. В городском округе Мытищи следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при проведении строительных работ, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту гибели ​50-летнего рабочего при проведении строительных работ на территории очистных сооружений.

По предварительным данным,​ рабочий при выполнении ​строительных работ встал на кусок бетонный плиты, ранее вырезанной с крыши бункера, предназначенного для очистки нечистот. Бетонная плита была закреплена на трос, который под весом тела рабочего оборвался, в результате чего мужчина упал на дно бункера с высоты более 6 метров. От полученных повреждений рабочий скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего. Проводятся опросы, планируется изъятие документации и инструкций регулирующих деятельность организации, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.