Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве: билеты и расписание

Пляжный футбол в «Лужниках»
Мировое первенство по пляжному футболу впервые проходит в России. Соревнования стартовали в спорткомплексе «Лужники» 19 августа, в этот день прошли четыре матча. Один из них — между российской и американской сборными — закончился победой для наших спортсменов со счетом 5:4.
Всего в турнире принимают участие 16 национальных сборных, в ходе соревнований состоится 32 игры. Чемпионат продлится до 29 августа.
Матчи проходят на временной арене «Лужников», вместимость которой оставляет 5 тысяч человек. Однако из-за эпидемиологических ограничений на турнире могут присутствовать не более 50% зрителей от вместимости трибун. При этом болельщиков пускают на игры без QR-кодов и результатов ПЦР-тестов. Обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.
Как записать ребенка в бесплатную секцию в Москве или Подмосковье онлайн>>
Где купить билеты
Приобрести билеты можно на официальном портале продаж чемпионата. Одновременно можно купить не более четырех билетов.
Официальная цена билетов на матчи группового этапа составляет 400 рублей, на четвертьфиналы — 500 рублей, на полуфиналы — 600 рублей, на соревнование за третье место и на финал — 700 рублей. При этом стоимость билетов у перекупщиков может быть в несколько раз выше.
Когда пройдут матчи
С 19 по 24 августа проходят матчи группового этапа, подробное расписание можно посмотреть на сайте «Лужников». Ближайшие матчи с участием россиян состоятся 21 августа в 20:30 (Россия — Парагвай) и 23 августа в 20:30 (Россия — Япония).
Четвертьфиналы пройдут 26 августа в 15:00, 16:30, 19:00 и 20:30. Игры полуфинала запланированы на 28 августа, 18:00 и 19:30.
Матч за третье место состоится 29 августа в 18:00, а финал — в тот же день в 19:30.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии