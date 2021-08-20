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Спорт и досуг

Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве: билеты и расписание

Как попасть на спортивное событие мирового уровня в «Лужниках» и в какие даты пройдут матчи с участием россиян, читайте в материале РИАМО.
  сайт мэра Москвы

Пляжный футбол в «Лужниках»

© страница Сергея Собянина в социальной сети "ВКонтакте"

Мировое первенство по пляжному футболу впервые проходит в России. Соревнования стартовали в спорткомплексе «Лужники» 19 августа, в этот день прошли четыре матча. Один из них — между российской и американской сборными — закончился победой для наших спортсменов со счетом 5:4.

Всего в турнире принимают участие 16 национальных сборных, в ходе соревнований состоится 32 игры. Чемпионат продлится до 29 августа.

Матчи проходят на временной арене «Лужников», вместимость которой оставляет 5 тысяч человек. Однако из-за эпидемиологических ограничений на турнире могут присутствовать не более 50% зрителей от вместимости трибун. При этом болельщиков пускают на игры без QR-кодов и результатов ПЦР-тестов. Обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

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Где купить билеты

© сайт мэра Москвы,   Ю. Иванко

Приобрести билеты можно на официальном портале продаж чемпионата. Одновременно можно купить не более четырех билетов.

Официальная цена билетов на матчи группового этапа составляет 400 рублей, на четвертьфиналы — 500 рублей, на полуфиналы — 600 рублей, на соревнование за третье место и на финал — 700 рублей.  При этом стоимость билетов у перекупщиков может быть в несколько раз выше.

Когда пройдут матчи

  РИАМО

С 19 по 24 августа проходят матчи группового этапа, подробное расписание можно посмотреть на сайте «Лужников». Ближайшие матчи с участием россиян состоятся 21 августа в 20:30 (Россия — Парагвай) и 23 августа в 20:30 (Россия — Япония).

Четвертьфиналы пройдут 26 августа в 15:00, 16:30, 19:00 и 20:30. Игры полуфинала запланированы на 28 августа, 18:00 и 19:30.

Матч за третье место состоится 29 августа в 18:00, а финал — в тот же день в 19:30.

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