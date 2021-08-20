Чемпионат мира по пляжному футболу в Москве: билеты и расписание

Мировое первенство по пляжному футболу впервые проходит в России. Соревнования стартовали в спорткомплексе «Лужники» 19 августа, в этот день прошли четыре матча. Один из них — между российской и американской сборными — закончился победой для наших спортсменов со счетом 5:4.

Всего в турнире принимают участие 16 национальных сборных, в ходе соревнований состоится 32 игры. Чемпионат продлится до 29 августа.

Матчи проходят на временной арене «Лужников», вместимость которой оставляет 5 тысяч человек. Однако из-за эпидемиологических ограничений на турнире могут присутствовать не более 50% зрителей от вместимости трибун. При этом болельщиков пускают на игры без QR-кодов и результатов ПЦР-тестов. Обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

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