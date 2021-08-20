РИАМО - 20 авг. В столице нужна городская программа отлова – стерилизации – вакцинации – возврата (ОСВВ) уличных животных. Например, в эту программу можно включить уличных кошек, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

«Я все же ее сторонник (системы ОСВВ – ред.), особенно, когда мы говорим о кошках. На всех кошек приютов не построить, я убежден, что кошки - это часть экосистемы и помощники в борьбе с грызунами. Естественно я считаю, что очень нужна эта городская программа», — сказал Козлов.

Он уточнил, что также этой работой занимаются частные приюты и зоозащитные организации. Им оказывают поддержку в виде грантов мэра, а также президентских. ​

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Александр Соловьев отметил, что вопросу бездомных животных за последние годы начали уделять больше внимания, также увеличилось количество социальной рекламы.

«Сейчас увеличилось количество социальной рекламы «Возьми из приюта, не покупай животное». Все равно остается ряд аспектов, которые освещены недостаточно. Это и обращение с дикими животными, о котором не говорят почти ничего, и кажется, что для Москвы эта проблема совсем далекая. Но на самом деле это не совсем так», — рассказал Соловьев.

По словам Соловьева, также следует больше внимания уделять дальнейшим действиям, когда человек забрал животное из приюта.