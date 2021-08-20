РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 авг. Инспекторы ГИБДД в Королеве нашли нарушения при проверке пешеходных переходов, замечания будут исправлены, сообщил «РИАМО в Королеве» временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

В Королеве инспекторы ГИБДД совместно с членами общенародного российского фронта и представителями комитета образования проверяют пешеходные переходы у городских школ.

«В ходе проверки у школы №2 имени Михайлова были выявлены нарушения. Рядом со школой необходимо заменить фонари освещения дорожной сети и кронировать сухие деревья», - сказал Ермилов.

Проверки продолжатся. Их целью является выявление опасных аварийных участков и устранение нарушений. Дороги рядом со школами должны соответствовать всем стандартам безопасности.