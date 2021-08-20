РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 авг. В подмосковном Домодедове запустили движение по дороге, связывающей городской округ с аэропортом Домодедово через деревню Киселиха, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

В пятницу глава городского округа Домодедово Александр Двойных и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов встретились с представителями СМИ и блогерами.

«Три автомобиля с центральной площади города мы отправили в аэропорт Домодедово. Первая отправилась через село Ям, второй автомобиль поехал по новой дороге, а третий через переезд (ст. Взлетная - ред.). В результате, автомобиль который собирался через ж/д переезд, доехал за 41 минуту; через село Ям - 36 минут, а по новой дороге путь занял 22 минуты», - сказал Двойных.