РИАМО - 20 авг. Следующая неделя в Подмосковье и столице будет более прохладной, ожидаются дожди. Максимальная температура составит плюс 21 градус, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В конце этой недели, на выходных, еще будет достаточно тепло. 21 августа ночью пройдет небольшой дождь, в столице будет плюс 15-17 градусов, в Подмосковье – 12-17 градусов. Днем также ожидается небольшой дождь, местами он будет умеренным. В Москве – 22-24 градуса, по области – 21-26 градусов.

22 августа ночью местами пройдет кратковременный дождь. Температура в столице составит 13-15 градусов, в Подмосковье – 10-15 градусов. Днем будет преимущественно без осадков. В столице – 21-23 градуса, по области – 19-24 градуса.

23 августа обойдется без осадков. Ночью в столице температура составит 10-12 градусов, в центре – 13-15 градусов, в Подмосковье – 7-12 градусов. Днем в Москве будет 19-21 градус, по области – 17-22 градуса.

24 августа будет облачно, временами пройдет дождь. Ночью температура составит 7-12 градусов, днем – 16-21 градус. 25 августа также ожидается кратковременный дождь. Ночью будет 6-11 градусов, днем – 15-20 градусов.

26 и 27 августа местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура составит 6-11 градусов, днем – 16-21 градус.

Прогнозируется, что в следующие выходные характер погоды существенно не изменится.