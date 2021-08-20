РИАМО - 20 авг. У жителей 30-тысячного микрорайона Пригород Лесное в Ленинском округе появилась своя доступная территория для спорта. Стадионом новой Мисайловской школы, открытой в апреле 2021 года, и его инфраструктурой теперь могут пользоваться все желающие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Эта инициатива министерства образования Московской области крайне актуальна для густонаселенных жилых комплексов в период становления, где еще не все проектные решения воплощены. В Пригороде Лесное живет много молодых семей с детьми, много молодежи. Уверен, стадион никогда не будет пустовать», - сказал глава Ленинского округа Дмитрий Абаренов.

Уже в день открытия большое количество местных жителей смогло найти здесь занятия по душе.

При реализации проекта «Открытый стадион» обеспечены меры безопасности: спортивное ядро отделено от школы забором с дополнительным входом. Чтобы на него попасть, не потребуется заходить на территорию учреждения. Кроме того, спортплощадка оборудована видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион».

Стадион будет открыт для жителей ежедневно с 06:00 до 22:00.