РИАМО - 20 авг. В столице суд отстранил от работы таксиста, который грубо высадил из машины пассажирку с детьми 7 и 4 лет посреди маршрута, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Женщина с сестрой и детьми возвращалась из гостей и вызвала такси. При заказе она указала, что нужно детское кресло.

Как только пассажиры сели в машину, автомобиль резко сорвался с места, и после замечания, что детей не успели пристегнуть, водитель остановился и заставил пассажиров выйти. До нужного адреса он так и не доехал.

Женщина пожаловалась в МАДИ. Выяснилось, что у таксиста нет ни нужного стажа, ни водительского удостоверения необходимой, по закону, страны. Также он регулярно нарушал ПДД, и его уже лишали прав. МАДИ направила иск в суд, и таксисту запретили работать.

Система мониторинга такси КИС «АРТ» собирает информацию о водителях такси и следит за тем, чтобы за рулем находится водитель с необходимым стажем, правами, прошедший медосмотр и на исправном авто. Это поможет сделать поездки безопасными и комфортными.