РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 авг. Новое терапевтическое отделение в подмосковном Домодедове планируют открыть в середине сентября, сообщила заместитель главного врача ДЦГБ Вера Максютина.

«Открытие планируется не ранее 15 сентября, сейчас идет процесс получения лицензии», - сказала Максютина.

Она отметила, что открытие подобных офисов обеспечивает доступность врачей-терапевтов и врачей общей практики.

К офису на Каширском шоссе, 98 будут прикреплены жители домов, расположенных по адресам: Каширское шоссе, дома №№93-106, улица Корнеева, дома №№40, 42, 44, 48, 50, улица 25-лет Октября, дома №№10 и 19, улица Зеленая, дома №№77, 79, 81.

Прием будут вести 4 врача-терапевта. Отделение будет работать с 8:00 до 20:00.