РИАМО - 20 авг. Мобильные пункты раздельного сбора отходов начнут курсировать в подмосковном Реутове с 24 августа, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Жители смогут сдать в мобильных пунктах использованные батарейки, алюминиевые банки, энергосберегающие батарейки, стекло, газеты, металл, пластик и многое другое. За отходы жители могут получить бонус в виде денежных средств.

Машины будут курсировать по 3 адресам: с 08:30 до 11:00 – стоянка автомобилей у Александровского сквера, с 11:30 до 14:00 – у дома №19 по ул. Гагарина, с 15:00 до 18:00 – у дома №2 по ул. Ленина.

В Реутове также расположена постоянная площадка для сбора вторсырья «Мегабак», там установлено 3 контейнера для крупногабаритного мусора и 2 синих бака для «сухих» отходов.

«Интерес горожан к программе раздельного сбора мусора растет. Они считают ее полезной и эффективной. Собранные отходы перерабатывают раздельно и извлекают из них максимально возможное количество полезных фракций. Из «чистых», а это порядка 40% от поступающего объема, твердых коммунальных отходов извлекается и в дальнейшем используется до 20% полезных фракций. Из «грязных» отходов отбирается органика, которую перерабатывают в компост», - отметил Каторов.

В городском округе помимо площадки «Мегабак» обустроены специальные контейнеры у 131 многоквартирного дома и 64 на территориях различных организаций.