РИАМО - 20 авг. Главная цель программы благоустройства на территории Москвы – это создание комфортной среды для жизни граждан во всех районах города, сообщил мэр Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что москвичи часто сообщают, где есть пустующие или неухоженные территории, как их можно обустроить.

«Несколько лет назад стало очевидно, что проводить локальные работы не имеет большого смысла. Все районы надо благоустраивать комплексно, начиная со дворов и скверов. Мы собрали пожелания местных жителей, рекомендации экспертов и создали программу #Мойрайон», – написал мэр на странице «ВКонтакте».

По его словам, сегодня недостаточно поставить во дворе или сквере лавочку и качели: инфраструктура должна быть рассчитана на все поколения москвичей. Для детей – яркие городки, для подростков – скейт-площадки и воркаут-комплексы, для старшего поколения – скверы и дорожки.



«Один из примеров – Обручевский район. За последние годы мы благоустроили там несколько больших междворовых территорий на улицах Новаторов, Обручева, Саморы Машела. Теперь это современные пешеходные пространства с дорожками, хорошим освещением, площадками для игр, спорта и отдыха», – рассказал Собянин.

Аналогичное масштабное благоустройство провели в районах Зюзино, Отрадное и Крылатское.

«Всегда приятно в конце дня выйти во двор или в сквер рядом с домом. Работаем над тем, чтобы такая возможность была в каждом районе», – резюмировал мэр.

Программа «Мой район» появилась в 2018 году. Ее инициаторами стали активные москвичи, которые направляли главе города свои наказы по улучшению конкретных районов.

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