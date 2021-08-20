РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. В День Государственного флага РФ в Подольске проведут концерты и мастер-классы в парках, а также турнир по пляжному волейболу, сообщает администрация округа.

На праздничные мероприятия приглашают комитет по культуре и туризму и комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

В 10:00 начнутся состязания по пляжному волейболу в спортивной школе олимпийского резерва «Пахра» на проспекте Юных Ленинцев, 84Б и в ФСК «Ирида» в микрорайоне Львовский на улице Новая, 36. В 11:00 в поселке Молодежный в подразделении ФСК «Ирида» стартует турнир по мини-футболу среди детских команд. В спорткомплексе «Подолье» в поселке Ерино на улице Высокая, 3, корпус 1 в 18:00 начнется турнир по волейболу среди мужских команд.

В парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина на улице Рабочая, 5Б в 16:00 жители и гости округа смогут стать зрителями концерта оркестра и солистов Подольской филармонии. В программе — классические произведения и песни советских авторов.

В Детском парке культуры и отдыха в микрорайоне Климовск на улице Заводская, 6А в 11:30 юные жители округа смогут принять участие в мастер-классах, подготовленных детскими клубами «Маленький профессор» и «Город мастеров», а также повеселиться с аниматорами уголка детской радости «Непоседы». В 12:00 начнется концертно-развлекательная программа с участием творческих коллективов Дома культуры имени 1 Мая и «Панорамы_арт-лаборатории».