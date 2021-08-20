РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. В 2 парках городского округа Люберцы 21 августа пройдет акция по раздельному сбору отходов, жители смогут сдать вторсырье, сообщает экологическое волонтерское движение «РазДельный Сбор Люберцы».

В рамках акции жители округа смогут сдать на переработку макулатуру, стекло, металл, пластик, пакеты, пленку, пластиковые крышки, электронику. Сделать это можно в двух точках сбора – в Наташинском парке в Люберцах и парке Сказок в Томилине – с 12:00 до 15:00.

Во время акции можно будет подарить вторую жизнь вещам, обменять их или сдать на благотворительность.