РИАМО - 20 авг. В селе Дединово городского округа Луховицы 22 августа в 10:00 стартуют торжественные мероприятия, посвященные Дню государственного флага России, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.

Гостями торжества станут командующий дальней авиацией РФ, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, заместитель главнокомандующего сухопутными войсками РФ по военно-политической части Игорь Сиваков, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, Герой России, контр-адмирал, Сергей Рачук, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Празднование посетят и руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин и его первый заместитель Раис Чигликов, глава администрации муниципалитета Владимир Барсуков и директор морского кадетского корпуса «Орел» Михаил Шуховцев.

Село Дединово выбрано площадкой мероприятий не случайно. Российский триколор впервые подняли на «первенце» русского военно-морского флота — корабле «Орел». Его строили в Дединове по госзаказу. На воду корабль спустили в 1667 году, в 1669 году – ввели в эксплуатацию. Для размещенного на нем флага заказали белый, красный и синий материалы. Подтверждающие документы находятся в Российском госархиве древних актов.

А еще Дединово стоит на берегу реки Оки. Она в те времена была одним из ключевых торговых путей для Московского государства.

В храме Казанской иконы Божьей Матери в честь праздника проведут богослужение. У храма и внутри рядом с иконой Пантелеймона выстроятся курсанты Московского общевойскового командного училища, юнармейцы и кадеты морского корпуса «Орел». После него участники мероприятий переправятся на левый берег, для проведения торжественной части празднования возле стелы в честь 300-летия флота.

У стелы хор Дединова исполнит патриотические песни, после чего российский флаг поднимут курсант, кадет и юнармеец. О поднятии флага возвестит салютный залп.

После этого на главной сцене выступят гости торжества, а юные участники праздника исполнят песни и покажут театрализованную сценку об историческом событии.