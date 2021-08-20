РИАМО - 20 авг. Согласно данным экспертов Высшей школы экономики, в Подмосковье отмечены высокие темпы цифровизации системы среднего профессионального образования (СПО) и реализуется долгосрочная стратегия, направленная на повышение качества профессионального образования, соответствующее исследование НИУ ВШЭ имеется в распоряжении РИАМО.

В связи с пандемией Covid-19 в 2020 г. повестка цифровизации в образовании приобрела особую актуальность. Эксперты исследовали лучшие практики создания цифровой образовательной среды в системе СПО в 3 регионах РФ: Московской области, Республике Татарстан и Белгородской области. Данные регионы входят в число лидеров в сфере СПО. В каждом из них сформирована устойчивая сеть профессиональных образовательных организаций, соответствующая потребностям экономики и социальной сферы.

Статистика

Подготовку по программам СПО в Московской области ведут 157 организаций, среди которых 35 (22%) – частные. Это одна из наиболее крупных региональных систем СПО в стране.

Общий контингент студентов составляет 100 029 человек, из них 89 993 обучаются очно. Численность студентов программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 17,78 тыс. человек (17,8% от общей численности обучающихся); программ подготовки специалистов среднего звена – 82,25 тыс. человек (82,2%).

Удельный вес численности студентов, обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетной системы РФ, составляет в Подмосковье 71.6%. По договорам об оказании платных образовательных услуг учатся 28,4% студентов СПО, что соответствует среднероссийским значениям.

Программы

Московская область осуществила несколько региональных программ в сфере СПО. Используя логистические преимущества, близость к Московской агломерации и относительную дешевизну рабочей силы, власти региона сделали успешную ставку на привлечение внешних инвестиций. Модернизация региональной системы СПО выступала при этом одним из ключевых факторов, обеспечивающих инвестиционную привлекательность области.

Внедрение дуальной модели, развитие высокотехнологичных производств в Красногорске (оптика), Жуковском (авиастроение), Луховицах (сельское хозяйство) и других городах позволили местным колледжам занять важное место в программах развития региональной экономики.

Характерная особенность цифровой инфраструктуры Подмосковья – наличие сразу нескольких платформенных решений, которые одновременно используются профессиональными образовательными организациями региона для

решения образовательных задач.

Проект «Цифровой колледж Подмосковья», реализуемый в Московской области, подтверждает, что в ряде российских регионов организационные и технологические решения, направленные на цифровизацию сектора СПО, создавались независимо от аналогичных сервисов, ориентированных на общее образование.