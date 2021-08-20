До начала учебного года осталось чуть больше недели, поэтому родители начинают активно готовить своих детей к занятиям. Однако не все они относятся к процессу с восторгом: траты на учебные принадлежности, стресс, смена школьных правил — все это заставляет некоторых буквально возненавидеть 1 сентября. Родители школьников рассказали РИАМО, что их больше всего раздражает при подготовке к новому учебному году.

Василиса:

«У меня одна и та же проблема уже который год — дети не хотят возвращаться в школу после каникул, а пандемия и локдаун словно превратились в их продолжение. И сейчас, после того как дети наелись летних фруктов и пообщались с бабушкой, им снова нужно уткнуться в тетради и решать уравнения. Конечно, это мало кому придется по душе, но мне как матери надоело каждый раз настраивать ребят на позитив.

Когда-то я сама была ребенком, а потому прекрасно понимаю своих детей, но постоянно справляться с капризами утомляет. У моего сына в классе много друзей, но все они, как и он сам, несерьезно относятся к учебе. Мне также приходится постоянно отгонять его от телефона и планшета, просить вспомнить материалы из прошлогодней программы, уговаривать выбрать учебные принадлежности.

С его братом похожая история — ему лишь бы часами резаться в игры! Один раз он закатил мне настоящий скандал: сказал, что я якобы его достаю. А он только переходил в 7 класс! Дальше будет сложнее учиться, а потом — вообще университет! Отец сына занимает пассивную позицию и не хочет мне помогать, хотя делает вид, что тоже переживает.

Я же считаю так: как начнешь учебный год, так его и закончишь. Оценки сами себя не заработают. Я постоянно хожу раздраженная, стараюсь заинтересовать детей какими-то предметами, но все без толку.

Еще и ситуация с ковидом заставила переживать: дети перешли на дистанционку, а перед началом учебного года я все чаще задавалась вопросом, будет ли вообще линейка. А еще раздражают дурацкие школьные правила, которые любят менять».

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Елена:

Ксения Сидорова

«Лично меня из года в год раздражали большие траты на рюкзаки, тетради, ручки и прочую канцелярию, различные материалы по программе. Нужно закупиться практично и не выйти за рамки бюджета, при этом еще и угодить 14-летней дочери.

Она постоянно просит то, что ей совершенно не нужно. Я уже устала проводить с ней разъяснительные беседы. Конечно, бывало, что мы покупали дорогие вещи, но и меру нужно знать!

Однажды дочь уверяла меня, что ей жизненно необходим фирменный рюкзак за 18 тысяч рублей, — естественно, мне пришлось ей отказать. С такими аппетитами и выплата в 10 тысяч не поможет.

Поскольку суммы ежегодно улетали космические, я нашла способ контролировать расходы: перед каждой закупкой я составляю список самого необходимого и ищу магазины с хорошими скидками. Потом заказываю недостающие вещи в интернете. Ребенок, конечно, принимает участие в выборе учебных принадлежностей — ей же этим пользоваться. Но если приходится выбирать между красивым и качественным, я прошу остановиться на последнем».

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Анастасия:

«Самый большой стресс я испытала в год, когда отдавала ребенка в первый класс. Нужно было успеть все и сразу: закупиться к школе, подготовиться к ней.

Я даже нанимала сыну репетитора, чтобы ему было проще учиться и получать хорошие оценки. Еще нужно было понять, ладит ли он с одноклассниками, учителем. От всего этого голова шла кругом.

Я постоянно раздражалась, была дерганная. Как-то даже сорвалась и накричала на мужа, хотя он пытался всеми силами мне помочь. Иногда мне казалось, что слишком уж серьезно подхожу к сборам в школу, но мне хотелось, чтобы все было идеально, — помню, что на выбор букета я потратила чуть ли не неделю.

Сейчас отношусь к сборам немного проще, но иногда меня все еще заносит, и подготовка превращается в нервотрепку для всей семьи. Тратить на это все приходится немалые суммы, а иногда мы серьезно выходим за рамки бюджета. Но я просто хочу сделать все красиво».

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Светлана:

«Главная проблема при подготовке к новому учебному году — страх моей внучки: перед поступлением в пятый класс мне пришлось перевести ее в новую школу из-за издевательств в предыдущей.

Внучка сталкивалась с унижением со стороны самого учителя, а одноклассники просто были на подхвате: чтобы заслужить какую-то похвалу от педагога, ее пихали или унижали. Она была эдакой девочкой для битья.

В сентябре прошлого года внучка даже убежала с урока, оставив и ранец, и телефон. Мы искали ее, ездили по дворам. Школа в поисках не участвовала, так как была пятница. Благо в тот раз все обошлось, и мы вернули ее домой.

После этого случая ситуация усугубилась. Девочка уходила в школу со слезами, а дедушке приходилось провожать ее прямо до дверей. В итоге мы фактически на год перевели внучку на домашнее обучение. Ребенок не спал сутками, поэтому пришлось обращаться к детскому психиатру, которая диагностировала у нее депрессию и выписала лекарство, чтобы девочка могла отдохнуть. Специалист пришел к выводу, что причиной проблем со здоровьем стала именно школа.

Мы пережили страшную ситуацию. Внучка до сих пор не хочет идти в школу. Думаю, если это повторится, она больше не выдержит. Я уговариваю ее пойти, но это непросто: она боится, ведь раньше в школе ее не защищали даже взрослые. И все же мы надеемся на лучшее, хотя даже я не предвкушаю праздник, — я чувствую лишь животный страх за ребенка.

Педагог, который унижал нашу внучку, живет в соседнем подъезде. Когда девочка видит ее, буквально чернеет от горя. Я спрашивала у этой учительницы, за что она так поступила с ребенком, но не получила ответа».

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Оксана:

«В школу не хотим идти ни я, ни сын. Он не любит учиться и не делает домашние задания, ужасно ведет себя с учителями, раньше постоянно прогуливал. Как бы я ни билась, все бесполезно — он просто меня не слышит.

Из-за его поведения со мной не раз проводили беседы сотрудники школы. Во время одной из них я сильно разругалась с завучем. Сейчас мы с ней буквально в состоянии холодной войны. Она заявила мне в лицо, что я якобы плохая мать и не справляюсь со своими обязанностями, хотя, на мой взгляд, она тоже не справляется с возложенной на нее ответственностью.

Выходит, что для сына школа подобна каторге, а из-за этого она становится таковой и для меня. Я просто ненавижу эти учебные годы и уже предчувствую проблемы, с которыми столкнусь».