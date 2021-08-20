РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 авг. Центр реабилитации животных «Юна» из подмосковного Подольска в павильоне МЦД в Москве 21 августа проведет лекции и мастер-классы к Международному дню бездомных животных, сообщает пресс-служба центра.

Столичный Дептранс в рамках проекта «Хвосты и лапки» подготовил мероприятие, на которое сотрудники центра «Юна» приедут вместе с маленькими подопечными - котятами. У посетителей будет возможность не просто познакомиться с усатыми, но и взять домой понравившихся животных.

С 12:00 до 16:00 пройдут «Юна-Классы» для маленьких посетителей. Это авторская программа, где через общение с животными детей знакомят с миром волонтерства и благотворительности.

В программе также лекции от зооспсихолога, реабилитолога и руководителя ветеринарной клиники «ЮнаВет» Ольги Лахтюк. В 13:00 можно будет послушать лекцию «Мифы о животных из приюта. О чем задуматься и как правильно подготовится к появлению животного в доме». В 15:00 - «Самые частые проблемы, с которыми может столкнуться хозяин кошки и собаки и как их решить. Основы ухода за здоровьем питомца (вакцинация, чипирование, обработка от паразитов)».

Все желающие смогут принести в павильон МЦД корм для бездомных собак и кошек и получить за это памятный сувенир с символикой МЦД от проекта #накорми, учрежденного Фондом защиты городских животных.

Всех желающих ждут на мероприятии с 9:00 до 21:00. Посмотреть котят можно будет с 12:00 до 16:00.

Павильон МЦД находится в Москве на Киевской площади, 1.