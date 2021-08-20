РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 авг. Межведомственная комиссия проверит школы и дошкольные учреждения Дзержинского к новому учебному году, проверки будут проводиться 23-24 августа, написал глава городского округа Дзержинский Сергей Будкин на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Всего пара недель осталась до наступления нового учебного года! Межведомственная комиссия проверит школы и дошкольные учреждения 23-24 августа. К этому времени необходимо завершить все ремонтные работы! Но промежуточные итоги я готов озвучить уже сейчас! Так гимназия №5 и лицей №6 «Парус» на 100% готовы к 1 сентября. В школе №1 завершается ремонт санузлов, а в лицеях №№2, 3 и в гимназии №4 – ремонт лестниц и входных групп», - написал Будкин.

По его словам, что касается дошкольных учреждений, то полностью готовы к новому учебному году детские сады №1 «Синяя птица», №4, №6 «Солнышко», №8 «Радуга», №9 «Созвездие» и №10 «Жемчужинка».

«В детском саду №2 завершается ремонт кровли, в детском саду №7 «Ладушка» - ремонт трех кабинетов, а в саду №5 «Незабудка» обновляется зал для физической культуры и входные группы. Отмечу, что в этом году школы города примут более 620 первоклассников, а детские сады – порядка 600 воспитанников», - заключил Будкин.