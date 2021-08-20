РИАМО - 20 авг. В отношении трех рабочих, устроивших драку в Одинцовском округе, возбуждено уголовное дело. Фигурантов задержали в Тульской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчины 1985, 1990 и 2001 годов рождения были участниками конфликта, который произошел 5 августа на одной из стройплощадок муниципалитета.

Следствие возбудило дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В ходе оперативно-разыскных работ 3 злоумышленников обнаружили и задержали в Новомосковске Тульской области.