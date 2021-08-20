РИАМО - 20 авг. В Подмосковье утвержден проект возведения транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который планируют построить недалеко от МКАД в районе квартала «Спутник» Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.
ТПУ построят у будущей станции столичной подземки «Липовая роща». Там будут созданы переходы со стороны Мякининского шоссе в Одинцовском городском округе.
Предполагается, что ежедневно через узел будет проходить около 6,5 тыс. человек в час. Общая площадь ТПУ составит около 55 тыс. кв. м.
Также там можно будет оставить машину на пятиэтажном паркинге, который рассчитан на 950 авто. Пассажиры будут защищены от непогоды. Пересесть с одного вида транспорта на другой они смогут, не выходя на улицу.
Строительство Рублево-Архангельской линии метро, одна из станций которой – «Липовая роща», планируется в 2023 году.
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