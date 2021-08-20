РИАМО - 20 авг. Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции в Подмосковье за сутки выявлено в Балашихе (85), Люберцах (80), Солнечногорске (68), Красногорске (66), Одинцовском округе (63) и Мытищах (62), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

53 новых случая выявили в Раменском округе, 52 – В Домодедове, 49 – в Ленинском округе, 41 – в Королеве, по 37 – в Коломне и Подольске, 35 – в Пушкинском округе, 25 – в Орехово-Зуевском округе, 24 – в Дмитровском округе, по 18 – в Озерах и Реутове, по 17 – в Богородском округе и Серпухове, 16 – в Павловском Посаде, 14 – в Наро-Фоминском округе.

По 12 – в Рузском и Сергиево-Посадском округах, 11 – в Воскресенске, 10 – в Щелкове, 9 – в Кашире, по 8 – в Жуковском и Ивантеевке, по 6 – в Луховицах, Егорьевске, Краснознаменске, Чехове и Шатуре, по 5 – в Шаховской, Лобне, Можайском округе, Дзержинском и Серебряных Прудах.

По 4 – в Истре, Зарайске и Волоколамском округе, по 3 – в Лыткарине и Лосино-Петровском, по 2 – в Химках и Ступине, по 1 – в Электрогорске, Электростали, Фрязине, Пущине и Звездном городке.

Ни одного нового случая коронавирусной инфекции не выявили в Бронницах, Власихе, Клину, Лотошине, Протвине, Молодежном, Черноголовке, Талдомском округе, Рошале, Котельниках, Красноармейске, Долгопрудном и Дубне.

Всего на территории Подмосковья за сутки выявили 1029 случаев заражения Covid-19. С начала пандемии в регионе зафиксирован 412 001 случай.

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