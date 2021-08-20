РИАМО - 20 авг. В пятницу молодым ученым и уникальным специалистам Подмосковья вручили свидетельства о праве на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека», передает корреспондент РИАМО.

Церемония вручения сертификатов прошла в Доме правительства Московской области.

«Второй уже раз, второй год подряд выпадает такая честь вручить эти сертификаты социальной ипотеки нашим молодым ученым, нашим молодым уникальным специалистам. Сегодня вас 40 и 45, то есть вместе вас 85», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что за все время существования программы губернатора Московской области уже около 700 человек стали обладателями таких сертификатов.

Также Зиновьева подчеркнула, что считает очень важным фактом работу высоко класных специалистов в Московской области. По ее словам, именно ради этого и реализуется данная программа.

«Хочу сказать, что радует то, что у вас есть возможность заниматься любимым делом и сейчас появится возможность заниматься своим любимым делом в своей квартире», - сказал первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской области с 2016 года. Суть программы состоит в том, что правительство области покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается лишь выплачивать проценты по ипотечному кредиту.