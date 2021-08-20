РИАМО - 20 авг. В Подмосковье театры приглашают зрителей на постановки нового сезона. Все учреждения культуры будут работать по нормам Роспотребнадзора, залы заполнятся на 50%, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

11 августа встречу со зрителями провел Московский областной театр драмы и комедии. Сезон открылся постановкой режиссера Степана Кочаряна «Укрощение строптивой» по пьесе Уильяма Шекспира.

Уже 27 августа театр представит премьеру – семейный спектакль «Золушка». Золушку сыграет актриса театра и кино Ольга Верещагина. Показы начнутся в 11:00 и в 18:30.

Московский областной государственный академический театр балета «Русский балет» 25 августа представит спектакль на музыку П. И. Чайковского «Лебединое озера» в постановке Вячеслава Гордеева на сцене Московского Губернского театра. А 26 августа труппа покажет там же балет «Жизель».

4 сентября стартует сезон в Московском областном государственном театре кукол. Премьера – спектакль «Колобок» режиссера Дениса Казачука.

Новый сезон Московского Губернского театра 16 сентября откроется премьерой электродрамы «Безымянная звезда», поставленной Александром Созоновым по пьесе М. Себастьяна.

1 сентября в этом же театре откроется Международный большой детский фестиваль. Он продлиться до 12 ноября. На участие в конкурсной программе фестиваля этого года подали рекордное число заявок – 461.

В январе прошлого года от пожара пострадал Московский областной государственный театр юного зрителя. Он пока не готов принять зрителей. Но свои спектакли труппа театра покажет на 21 площадке Подмосковья и 8 площадках Москвы. Например, 21 августа в Звенигороде покажут лирическую комедию «Карусель».

Большой зал ТЮЗа после ремонта планируют открыть 1 октября.

Областная филармония 21 и 22 августа планирует представить 9 концертных программ. Выступления можно будет увидеть на различных фестивалях и праздниках. В том числе на «Русском самоваре» и «Столярских встречах».

Первый концерт состоится в рамках II Окружного фестиваля народного творчества «Русский самовар». На нем программу «Скоморошьи забавы» представит Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры». Начало в 12:00.