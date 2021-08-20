РИАМО - 20 авг. Рабочие занимаются благоустройством территории, которая расположена около Салтыковского лесопарка в столичном районе Новокосино, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, в южной части этой зоны отдыха появится место, где можно будет кататься на скейте и выполнять трюки.

Там же расположены зона памп-трека и воркаут-площадка. Кроме того, возвели павильон проката различного инвентаря для спорта. А еще в зоне отдыха предусмотрены детская площадка и места для пикников.

Кроме того, местные жители смогут выгуливать там собак – для этого созданы специальные места.

Для безопасности и комфорта установят 100 уличных фонарей, разобьют газоны и кустарники.