РИАМО - 20 авг. Обследование дорожной инфраструктуры возле образовательных учреждений провели сотрудники Госавтоинспекции Москвы. Это стало частью подготовки к началу нового учебного года в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проверили подъездные пути и наличие техсредств организации дорожного движения на них. Кроме того, сотрудники оценили обустройство дорог и безопасность маршрутов детей.

По итогам проверки ГИБДД Москвы сократило число недостатков в содержании разметки, дорожных знаков и светофоров.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают создавать безопасные маршруты детей в образовательные учреждения.