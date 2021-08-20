РИАМО - 20 авг. Столичный СК ходатайствует об аресте 19-летнего молодого человека, обвиняемого в сексуальном насилии над несовершеннолетней, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Инцидент произошел утром 10 июля в квартире жилого дома на севере Москвы.
Молодого человека задержали. Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия), ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
Назначены необходимые судебные экспертизы.
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