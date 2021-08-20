РИАМО - 20 авг. Врачи Московской области вылечили еще 1780 коронавирусных больных. С начала пандемии число победивших инфекцию составляет 347 999, сообщает региональный оперштаб.

За сутки в регионе зафиксировали 1029 новых случаев заражения, спасти не удалось 12 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 412 001 случай заражения, жертвами коронавируса стали 7624 пациента.

Порядка 3,6 млн доз вакцины против коронавируса получило Подмосковье с начала прививочной кампании. Большая часть поступающих препаратов – это «Спутник V», но также есть «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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