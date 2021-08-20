РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 авг. Госавтоинспекция Люберец с 23 по 29 августа усилит контроль за нетрезвыми водителями на территории округа, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях предупреждения ДТП с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, с 23 по 29 августа 2021 года на территории обслуживания Люберецкой Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Данное мероприятие направлено на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии, на передачу управления лицам, находящимся в состоянии опьянения, так же лиц, не имеющих права управления и повторно нарушающих по ч. 1 или ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ.

Отдел ГИБДД напоминает водителям, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых тяжких правонарушений, за которое КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.